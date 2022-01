3 भाषाओं में बात करने वाला तोता : खूब हंसाएगा ये जोक

एक बार अपने गुप्ताजी एक प्रदर्शनी में गए। वहाँ एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, "नीचे बैठा तोता तीन भाषाओं में बातें करता है।"





उन्होंने उस तोते की परीक्षा लेने की ठानी...

और सवाल पूछना शुरू किया...





गुप्ताजी – Who are you.??

तोता – I am Parrot !





गुप्ताजी – તમે કોણ છો?

तोता – હું પોપટ છું!





गुप्ताजी– तुम कौन हो..?

तोता (गुस्से में) - तू भेरा हे क्या भिया? गेलसिप्पे, तेरको दो-दो चक्कर बितलाया, समझनी आरीक्या?? भोत शाणा समज रियाएक्या खुदको? देखता नी...? तेरे सामने बैठा हुआ एक तोता हूँ ...!

गुप्ताजी–बाप रे बाप.... तो तुम इंदौर से हो?