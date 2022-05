Essay on Mothers Day : मातृ दिवस (मदर्स डे) पर हिन्दी में निबंध

- प्रीति सोनी

पूरी दुनिया में मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस (second sunday of may every year) मनाया जाता है। इस वर्ष रविवार, 8 मई 2022 को मातृ दिवसमनाया जा रहा है। दिवस, मातृ और दिवस शब्दों से मिलकर बना है जिसमें मातृ का अर्थ है मां और दिवस यानि दिन। इस तरह से मातृ दिवस का मतलब होता है मां का दिन।मातृ दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य मां के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है। हर जगह मातृ दिवस मनाने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है।