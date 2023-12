पुस्तक भारतनामा- एक समीक्षा

Common Diseases in Winter : सर्दियों के मौसम में बिमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। सर्दियों में अधिकतर जुकाम, खांसी या गला खराब होने जैसी समस्या रहती है (most common sickness in winter)। 1. गठिया, 2. कब्ज, 3. निमोनिया, 4. कान में इन्फेक्शन और 5. सर्दी-जुकाम।