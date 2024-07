जानिए आपकी सेहत के लिए कौनसा नमक है सबसे फायदेमंद, कैसे करें डाइट में शामिल?

How To Get Thick Cream From Milk: दूध की मलाई, खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही सेहतमंद भी। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन भरपूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पर रोटी से भी मोटी मलाई जमाई जा सकती है? जी हां, ये सच है! आज हम आपको कुछ अनोखी ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आप अपने दूध पर रोटी से भी मोटी मलाई जमा सकते हैं।