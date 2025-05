लाल या हरा, पेट की सेहत के लिए कौन सा सेब है ज्यादा फायदेमंद? जानिए साइंटिफिक सच्चाई

Is it safe to use ac all night: गर्मी की तपिश से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर (AC) किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर मध्य प्रदेश की इस उमस भरी गर्मी में, रात को चैन की नींद के लिए एसी चलाना लगभग आदत बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी रात एसी चलाकर सोने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? यह सवाल जितना आम है, इसके जवाब उतने ही दिलचस्प और जानने योग्य हैं।