वजन कम करने से लेकर ग्लोइंग स्किन तक के लिए फायदेमंद है परवल, जानें 8 फायदे

Why Does Cancer Happens: कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। पहले, यह बीमारी बहुत कम लोगों को प्रभावित करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर वे इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कैंसर का कोई एक कारण नहीं है।