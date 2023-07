फिट रहने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए?

Health diet tips : फिट रहने के लिए कितनी रोटी खाना चाहिए यह सवाल कई लोगों को मन में होगा। कई लोगों का पेट दो रोटी में भी भरा जाता है और कई लोगों का पेट 7 रोटी खाकर भी नहीं भराता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कितनी रोटी खाना चाहिए जिससे पेट भी भरा जाए और सेहत भी बनी रहे।

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए | how much roti should be eaten in a day:-

महिलाओं को फिट रहने के लिए 1400 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा सकती हैं। पुरुषों को फिट रहने के लिए 1700 कैलोरी का सेवन करना होता है, जिसमें 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को खा सकते हैं। प्राचीन नियम यह है कि आपको जितनी भूख लगी है उससे एक कम रोटी खाएं। यानी यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं और यदि 3 खाते हैं तो 2 खाएं।

किस अनाज के आटे की खाएं रोटी| eat bread made of which grain flour:-