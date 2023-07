Good bye milan kundera : बावजूद इसके कि अलविदा हकीकत में कुछ नहीं होता

जिसने अपने पढ़ने की शुरुआत निर्मल वर्मा से की हो उसके लिए भीतर और बाहर दोनों जगह का संसार खुल जाता है। निर्मल भीतर ले जाते हैं, लेकिन अपने रेफरेंस में बाहर की दुनिया का दरवाज़ा भी खोल देते हैं, जब हम उस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं तो वहां मिलान कुंदेरा, कारेल चापेक, यान ओतवेनाशेक जैसे लेखक मिलते हैं, चेक साहित्य रचते हुए। वहीं अल्बर्ट कामू भी हैं, और काफ्का तक भी रास्ता जाता है।

मैं ख़ुद को उन कुछ सुखी लोगों में शामिल कर सकता हूं जो निर्मल के सहारे विश्व साहित्य (विशेष रूप से चेक साहित्य) की कुछ थोड़ी-बहुत तफ़री कर लेते हैं। इसी चहलकदमी में मिलान कुंदेरा जैसे लेखक नसीब हो जाते हैं और उनकी The Unbearable Lightness of Being भी। अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन निर्मल जी के संदर्भ पर प्राण भी दिए जा सकते हैं।





यह महसूस होने लगा है कि निर्मल वर्मा का लेखन और उनके संदर्भ हमारे इस एक जीवन के लिए पर्याप्त हैं। एक जीवन में एक लेखक काफ़ी होता है।/ और अगर हम ईमानदारी से अपने पुरखे लेखकों को पढ़ने लगें तो क़िताब के लिए कभी किसी की सलाह की जरूरत न पड़े। हम जान जाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। मैंने अब तक वो क़िताब नहीं खरीदी जिसे किसी ने मुझे सुझाया।





इतना सुखी मैं हो चुका हूं कि दुनिया के सबसे ज़रूरी लेखक, किताबें और सबसे अच्छी धुनें मेरे पास चले आते हैं।यह एक अलग दिलचस्प बात हो सकती है, अगर हम इसे दिलचस्प मानें तो। निर्मल जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था और इसके ठीक दो दिन पहले 1 अप्रैल 1929 को मिलान कुंदेरा का।





दोनों में समानता भी है, दोनों बहुत प्राइवेट। दोनों ने शायद कोई साक्षात्कार नहीं दिया। कुछेक अगर होंगे भी तो सिर्फ लेखन के बारे में हों। मिलान कुंदेरा ने तो कहा भी है, 'जो मनुष्य अपनी गोपनीयता खो देता है, वो सबकुछ खो देता है'।

एक दूसरी बात जो मैं जान पाया हूं वो यह है कि लेखक सिर्फ अपनी बात/अपने बारे में कहता है, और लोग उस बात को अपनी समझते हैं। लेखक की कहानी सबकी कहानी हो सकती है, अगर वो सच में लिखने के कर्म में आस्था रखता हो। शायद इसीलिए मिलान कुंदेरा ने कहा होगा, क्या यह सच नहीं है कि लेखक केवल अपने बारे में लिखता है? बहरहाल, अलविदा मिलान कुंदेरा, बावजूद इसके कि अलविदा हकीकत में कुछ होता नहीं।

- मिलान कुंदेरा (1 अप्रैल 1929-11 जुलाई 2023)