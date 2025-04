क्या इस दवा से उग सकेंगे टूटे दांत, जानिए वैज्ञानिकों के दावे का सच

why do we celebrate april fool: अप्रैल फूल डे, जिसे मूर्ख दिवस भी कहा जाता है, दुनिया भर में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और उन्हें मूर्ख बनाते हैं। इस दिन लोग एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और उन्हें मूर्ख बनाते हैं। यह दिन हंसी-मजाक और मनोरंजन का प्रतीक है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसका इतिहास और महत्व।