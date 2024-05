29 मई : विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, जानें 2024 की थीम और इतिहास

Hair Colouring Tips: बालों को कलर करना आजकल काफी ट्रेंड में है। सिर्फ बाल सफ़ेद होने पर नहीं बल्कि लुक चेंज करने के लिए भी लोग बालों को कलर करवाते हैं। बालों में कलर करने से पर्सनालिटी में एक नया लुक आता है। लेकिन बालों को कलर करवाना काफी रिस्की भी होता है। अगर आप बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में हेयर कलर करवाते हैं, तो आपका लुक खराब होने के साथ-साथ बाल भी डैमेज हो सकते हैं। खासतौर पर, अगर आप पहली बार कलर करवाने का रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए, जानते हैं बालों में कलर करवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए (Things To Keep In Mind Before Colouring Hair)।