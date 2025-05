वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाएं? जानिए परफेक्ट डाइट प्लान

what to eat before and after workout hindi: आज के दौर में फिटनेस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चाहे आप जिम में पसीना बहा रहे हों, योगा कर रहे हों या रनिंग के लिए पार्क में जा रहे हों, हर कोई चाहता है हेल्दी बॉडी, टोंड मसल्स और दमदार एनर्जी। लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं: वो वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद में खाने को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। असल में, एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उसे सपोर्ट करने वाली न्यूट्रिशन। बिना सही फ्यूल के आप ना तो वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, और ना ही रिकवरी सही हो पाएगी। सोचिए, बिना पेट्रोल के कार चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कुछ मिनट में ही बंद। ठीक वैसे ही, शरीर को सही वक्त पर सही न्यूट्रिशन देना आपकी एनर्जी, मसल्स बिल्डिंग और फैट बर्निंग को ट्रिपल स्पीड से बढ़ाता है। तो आइए, इस आर्टिकल में डिटेल में जानते हैं कि वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए ताकि आपका फिटनेस गेम हर दिन स्ट्रॉन्ग बने।

वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए

वर्कआउट से पहले का मील आपके शरीर को वो एनर्जी देता है जिससे आप अपनी ट्रेनिंग सेशन को पावरफुल बना सकें। इस मील में मुख्य रूप से कार्ब्स और थोड़े प्रोटीन होने चाहिए ताकि एनर्जी भी मिले और मसल्स को सपोर्ट भी।

1. टाइमिंग का रखें ध्यान

वर्कआउट से 45 मिनट से 1 घंटा पहले खाना सबसे बेस्ट माना जाता है। इससे शरीर को खाना पचाने का टाइम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी मसल्स तक सही तरीके से पहुंचता है।

2. कार्ब्स

कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए वो फ्यूल हैं जिससे आप रनिंग कर सकते हैं, भारी वजन उठा सकते हैं और ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हैं। आप ओट्स, दूध, फल, 1 केला + पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड + एग, स्वीट पोटैटो (शकरकंद), होल व्हीट टोस्ट और हुमस खा सकते हैं।

3. थोड़े प्रोटीन

वर्कआउट के दौरान मसल्स ब्रेकडाउन होता है, इसलिए पहले से थोड़ा प्रोटीन लेना मसल्स को सपोर्ट करता है। आप अंडा (बॉयल्ड या स्क्रैम्बल्ड), ग्रीक योगर्ट, फ्रूट, प्रोटीन शेक (हल्का) खा सकते हैं।

4. हाई फैट या स्पाइसी फूड से बचें

वर्कआउट से पहले बहुत ज़्यादा फैटी खाना या तीखा खाना digestion स्लो करता है, जिससे वर्कआउट के दौरान heaviness या acidity हो सकती है।

वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए

वर्कआउट के बाद का मील सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये आपकी रिकवरी, मसल्स बिल्डिंग और एनर्जी रीस्टोर करने का वक्त होता है। अगर आप इस वक्त सही खाना नहीं खाएंगे तो सारा मेहनत बेकार जा सकता है।

1. 30 मिनट के अंदर खाना है जरूरी

वर्कआउट के बाद का पहला 30 मिनट "एनाबॉलिक विंडो" कहलाता है यानी मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी वक्त होती है।

2. हाई क्वालिटी प्रोटीन

वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना जरूरी है ताकि डैमेज्ड मसल्स रिपेयर हो सकें और नई मसल्स बन सकें। इनमें आप व्हे प्रोटीन शेक, अंडे, ब्राउन ब्रेड, पनीर या टोफू सलाद, चिकन और राइस खा सकते हैं।

3. स्मार्ट कार्ब्स

वर्कआउट में ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, और इसे रीफिल करने के लिए स्मार्ट कार्ब्स की जरूरत होती है। आप फ्रूट्स (केला, सेब, बेरीज), ओट्स + हनी, राइस-दाल और क्विनोआ खा सकते हैं।

4. इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन

पसीने के साथ बॉडी से सोडियम, पोटैशियम और मिनरल्स निकल जाते हैं, इसलिए हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी है। नारियल पानी, लेमन वाटर + नमक, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक और सादा पानी (2-3 ग्लास) अच्छे विकल्प हैं।





