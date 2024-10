कहीं आपके घर तो नहीं आ रहा मिलावटी गुड़, इन 5 ट्रिक्स से घर पर ही करें गुड़ की शुद्धता की पहचान

How to prepare for normal delivery: आजकल के समय में ज्यादातर महिलाएं सी-सेक्शन या ऑपरेशन द्वारा बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी मां और शिशु दोनों के लिए अधिक लाभकारी मानी जाती है। अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी की योजना बना रही हैं, तो आपको अपने शरीर को इसके लिए पहले से तैयार करना जरूरी है।