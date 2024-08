क्या आप भी छोड़ते हैं बाथरूम को गिला? हो सकती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां

Pain In Breasts And Armpits During Periods : महिलाओं में पीरियडस् के दौरान कई शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं को स्तनों और बगल में दर्द की समस्या भी हो सकती है। वैसे, तो यह दर्द पीरियड्स में शारीरिक बदलावों की वजह से हो सकती है। लेकिन, कभी-कभी यह गंभीर समस्या का भी कारण बन सकता है। इस लेख में हम पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट और आर्मपिट्स में होने वाले दर्द के बारे में जानेंगे।