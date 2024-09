पीएम मोदी बोले, हरियाणा में कांग्रेस के लाउडस्पीकर्स का करंट भी कमजोर

statements of Kangana Ranaut, which increased the problems of BJP : अभिनेत्री-सांसद कंगना रनौत ने 2021 में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लाने का आह्वान करने वाला अपना बयान वापस लेते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि भाजपा सदस्य भी हैं।