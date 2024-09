गुजरात में तमिलनाडु से तीर्थयात्रियों को ला रहा वाहन बाढ़ में फंसा, बचाव अभियान जारी

why coldplay's show tickets are so high : कोल्डप्ले बैंड साल 2025 जनवरी में भारत में एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये इंडिया विजिट Music Of The Spheres World Tour 2025 के तहत है। भारत में हो रही कॉन्सर्ट इसलिए सुर्खियों में है क्‍योंकि देशभर में करीब 13 मिलियन लोग इसका टिकट लेकर इन्‍हें सुनना चाहते हैं, लेकिन लाखों लोगों को लाखों खर्च करने के बाद भी टिकट नहीं मिल रहा है।