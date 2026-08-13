गुजरात के अरवल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर: वॉक-इन इंटरव्यू से होगा सीधा चयन



अरवल्ली के भिलोड़ा और मेघरज स्थित आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक (घंटे के आधार पर) शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जनजाति विकास विभाग, गांधीनगर के अधीन परियोजना प्रशासक कार्यालय द्वारा कुल 3 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में शिक्षक के रूप में सेवा देने के इच्छुक और योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है।

रिक्त पद और शैक्षणिक योग्यता

मानदेय और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि सीधा चयन वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मानदेय की बात करें तो अंग्रेजी और गुजराती-सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों को 75 रुपए प्रति घंटा दिया जाएगा, जबकि रसायन विज्ञान विषय के शिक्षक को 90 रुपए प्रति घंटा का भुगतान किया जाएगा।

इंटरव्यू की तिथि, समय और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12:00 बजे आदर्श आवासीय विद्यालय (कुमार), भिलोड़ा, जिला-अरवल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और उनकी सत्यापित प्रतियों (अटेस्टेड कॉपी) के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू में जाने से पहले भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों की अच्छी तरह से जांच कर लें।