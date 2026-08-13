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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: अरवल्ली , Thursday, 13 August 2026 (11:33 IST)

गुजरात के अरवल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर: वॉक-इन इंटरव्यू से होगा सीधा चयन

government school job in gujarat
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:38 IST)
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गुजरात के अरवल्ली जिले में आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और गुजराती-सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के 3 पदों पर भर्ती निकली है। योग्य B.Ed उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 को वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ALSO READ: कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अहमदाबाद में बड़ा बदलाव, शहर से बाहर होंगे सभी उद्योग

अरवल्ली के भिलोड़ा और मेघरज स्थित आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक (घंटे के आधार पर) शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जनजाति विकास विभाग, गांधीनगर के अधीन परियोजना प्रशासक कार्यालय द्वारा कुल 3 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में शिक्षक के रूप में सेवा देने के इच्छुक और योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है।
 

रिक्त पद और शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अंग्रेजी (1 पद), रसायन विज्ञान (1 पद) और गुजराती-सामाजिक विज्ञान (1 पद) के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के रूप में संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर (BA, MA, BSc, MSc) के साथ B.Ed. की डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित TAT परीक्षा उत्तीर्ण और अनुभवी उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ALSO READ: किसानों के लिए खुशखबरी, गुजरात सरकार स्थापित करेगी प्राकृतिक खेती के 'मॉडल कैंपस', ट्रेनिंग के साथ बीज भी मिलेंगे
 

मानदेय और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि सीधा चयन वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मानदेय की बात करें तो अंग्रेजी और गुजराती-सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों को 75 रुपए प्रति घंटा दिया जाएगा, जबकि रसायन विज्ञान विषय के शिक्षक को 90 रुपए प्रति घंटा का भुगतान किया जाएगा।
 

इंटरव्यू की तिथि, समय और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12:00 बजे आदर्श आवासीय विद्यालय (कुमार), भिलोड़ा, जिला-अरवल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और उनकी सत्यापित प्रतियों (अटेस्टेड कॉपी) के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू में जाने से पहले भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों की अच्छी तरह से जांच कर लें।
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