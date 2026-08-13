Latest News Today Live Updates in Hindi : छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष के विरोध के चलते मानसून सत्र के आखिरी दिन भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पल पल की जानकारी...

हल्द्वानी में कांग्रेस की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताते हुए Untouchability Act के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्‍चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा।

10:21 AM, 13th Aug

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे एक सांसद ने ठीक कहा कि वे एक उद्दंड लड़के की तरह काम करते हैं। वे विपक्ष के नेता हैं, चुनौती देते हैं संसदीय व्यवस्था में कोई चुनौती देता है? संसदीय व्यवस्था में एक गरीमा होती है एक लोकतांत्रिक मर्यादा होती है। आप अमित शाह की तुलना करेंगे? उन्होंने बता दिया कि धारा 370, 35ए कैसा हटता है और CAA कैसे लागू होता है? आप चाहते हैं कि देश में आतंक फैले।