World Polio Day 2023: विश्व पोलियो दिवस का इतिहास और महत्व

शारदीय नवरात्रि के बाद आने वाली दशमी तिथि को दशहरा या विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन मैदानों में रावण के विशाल पुतलों को जलाया जाता है। साथ ही गली, मुहल्लों और कॉलोनी में भी यह परंपरा निभाई जाती है। अगर आप भी अपनी गली-मुहल्लों के लिए रावण बनाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स (how to make ravan at home)...