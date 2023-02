अपना नाम Google पर कैसे करें add?

- ईशु शर्मा

अक्सर आपने कभी न कभी अपना नाम गूगल पर सर्च किया ही होगा और आपने एक ही नाम के कई लोगों की प्रोफाइल भी देखी होगी, पर आपको अपना नाम ढूंढ़ने ने बहुत परेशानी हुई होगी या आपको अपना नाम मिला ही नहीं होगा।





क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी अपना नाम गूगल पर ला सकते हैं और अपनी एक डिजिटल पहचान बना सकते हैं। इन कुछ स्टेप्‍स के ज़रिए आप भी अपना नाम गूगल पर दर्ज़ कर सकते हैं...

-स्टेप 1

पहले स्टेप में आप अपना नाम गूगल पर सर्च करें या 'Add me to search' गूगल पर टाइप करें। आपके गूगल पर ‘Add yourself to search’ जैसी विंडो ओपन होगी।

-स्टेप 2

‘Add yourself to search’ में आप 'get started' पर क्लिक करें और पूछी गई सारी डिटेल भर दें। याद रहे कि आप अपने सोशल मीडिया की लिंक भी डिटेल में डालें, जिसकी मदद से आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी सर्च इंजन (search engine) में आएंगे।

-स्टेप 3

सारी डिटेल भरने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दें। अपना नाम फिर से गूगल पर सर्च करें और आपको अपना नाम आसानी से मिल जाएगा।