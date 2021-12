2021 में शशि थरूर ने सिखाए हैं English के ये 10 शब्द

राजनीति के अलावा उनकी अंग्रेजी भाषा पर काफी अच्छी पकड़ है। वे इतने भिन्न - भिन्न

शब्‍दों का इस्‍तेमाल करते हैं कि आपको उनके पास डिक्‍शनरी लेकर ही बैठना पड़ेगा। शशि थरूर ट्वीट पर अपने अंग्रेजी शब्दों की वजह से भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। 2021 में शशि थरूर ने 10 ऐसे शब्‍दों का इस्‍तेमाल किया जिसे

जानने के बाद हर कोई आश्चर्य हो जाता है। तो आइए जानते हैं 2021 में शशि थरूर द्वारा उपयोग किए गए अंग्रेजी के अनोखे शब्द -



1.Hippopotomonstrosesquippedaliophobia



Meaning: The fear of long words (लंबे शब्दों का डर)





2. Floccinaucinihilipilification



Meaning: The action or habit of estimating something as worthless. (किसी चीज को बेकार मानने की क्रिया या आदत)



3. Lalochezia



Meaning: Emotional relief gained by using indecent or vulgar language ( अभद्र या अभद्र भाषा के प्रयोग से मिली भावनात्मक राहत)



4. Muliebrity



Meaning: Womanly qualities; womanliness (नारी गुण)



5. Gonzo



Meaning: relating to or denoting journalism of an exaggerated, subjective, and fictionalized style



6. Kakistocracy

Meaning: Government by the least suitable or competent citizens of a state (किसी राज्य के कम से कम उपयुक्त या सक्षम नागरिकों द्वारा सरकार)



7. Rodomontade

Meaning: Boastful or behaviour (घमण्ड या व्यवहार)



8. Parturient



Meaning: (of a woman or female mammal) about to give birth; in labour. (एक गर्भवती महिला जो जल्द ही किसी भी समय संतान पैदा करने वाली है)



9. Esurient

Meaning: Hungry or greedy (भूखा या लालची)



10. Scripturient

Meaning: Having a strong urge to write (लिखने की तीव्र इच्छा होना)