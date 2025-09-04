गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेश चतुर्थी: इतिहास-संस्कृति
  4. lord ganesha temple in indonesia
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (16:25 IST)

Ganesh chaturthi 2025: इस मुस्लिम देश के रक्षक हैं श्रीगणेश, 700 सालों से ज्वालामुखी की आग से कर रहे लोगों की हिफाजत

ganesh chaturthi 2025
Lord ganesha temple in indonesia: स्था की शक्ति सरहदों, धर्मों और भाषाओं की सीमाओं से परे होती है। इसका एक जीवंत और अद्भुत उदाहरण इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो में देखने को मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश में, एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने पर पिछले 700 सालों से भगवान गणेश की एक प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मूर्ति न केवल उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह ज्वालामुखी से निकलने वाले विनाशकारी लावे को भी नियंत्रित करती है, जिससे आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं।

खौलते लावा के बीच आस्था का केंद्र
पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का एक बेहद सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां के स्थानीय लोगों, खासकर तेंगरेसे समुदाय के लिए, यह पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है। इस ज्वालामुखी के मुहाने पर, एक चट्टान पर भगवान गणेश की यह सदियों पुरानी प्रतिमा स्थापित है। इसे 'अनादि गणेश' कहा जाता है।

यह मूर्ति वहां कब और कैसे स्थापित हुई, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसे यहां 14वीं शताब्दी में, जब इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव था, स्थापित किया गया था। यह मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि भले ही समय के साथ धर्म बदल गए हों, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास नहीं बदला है।

विनाश से बचाने वाले विघ्नहर्ता
सदियों से, माउंट ब्रोमो समय-समय पर फूटता रहता है, जिससे निकलने वाला लावा और राख आस-पास के गांवों के लिए खतरा बन जाता है। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार, जब भी ज्वालामुखी के फटने का खतरा होता है, तो लोग गणेश जी की इस प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है कि गणपति बप्पा, जो विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और ज्वालामुखी के प्रकोप को शांत करते हैं।
यह विश्वास इतना गहरा है कि हर साल यहां 'यज्ञ कसदा' नामक एक अनूठा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान, भक्तगण ज्वालामुखी के मुहाने पर चढ़ते हैं और भगवान गणेश को फल, सब्ज़ियां, फूल और चावल जैसे प्रसाद अर्पित करते हैं, जिन्हें वे सीधे ज्वालामुखी के मुहाने में डाल देते हैं। यह अनुष्ठान इस विश्वास का प्रतीक है कि इन प्रसाद के बदले गणेश जी उनकी रक्षा करेंगे।

सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक
यह प्रतिमा सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए पूजनीय नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाले मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी इस प्रतिमा का सम्मान करते हैं। वे इसे एक पवित्र स्थल और अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे धार्मिक आस्थाएं आपस में मिल सकती हैं और लोगों को बांटती नहीं, बल्कि जोड़ती हैं। यह गणेश जी की मूर्ति वैश्विक भाईचारे और शांति का संदेश देती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
क्या चंद्रग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, या इसके पीछे छिपा है भय और विध्वंस का खौफनाक सच?

सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तक

सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तकअपनी राशिनुसार जानें सितंबर के नए हफ्ते का विस्तृत फलादेश

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?Ganesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। पूजा के दौरान बाजू पर अनंत नाम का धागा बांधते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांध कर या लटका कर (जिस पर कोई भी पवित्र विष्णु मंत्र पढ़ा गया हो) व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूर

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूरmost powerful chaupai of hanuman chalisa: हिन्दू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन के हर संकट और बाधा दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। इन्हीं में से एक चौपाई है जिसका पाठ खासकर घर से बाहर निकलते समय करना शुभ माना जाता है। यह चौपाई है: "सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।"

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?List of Ganesh Puja items : गणपति पूजा में इस पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें मूर्ति स्थापना, पूजा सामग्री, भोग और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। यहां भगवान गणेश की पूजा की जरूरी वस्तुओं की सूची तथा उनके महत्व पर जानकारी दी जा रही है। यह लेख आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं यहां...

और भी वीडियो देखें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातें

Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातेंGanesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। अगर आप पहली बार अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आए हैं, तो उनकी विदाई भी पूरी श्रद्धा और सही विधि से होनी चाहिए। यह क्षण केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे और भगवान के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी 10 दिन की सेवा सफल हो।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध विधि: पिंडदान और तर्पण करने का सही तरीका और नियम

Shradh paksh 2025: श्राद्ध विधि: पिंडदान और तर्पण करने का सही तरीका और नियमShradh Paksha 2025: साल 2025 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) 7 सितंबर, रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर, रविवार तक रहेंगे। 21 सिंतरब को सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। श्राद्ध की सही विधि, पिंडदान और तर्पण करने का संपूर्ण तरीका, सामग्री की सूची और महत्वपूर्ण मंत्र। जानें कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सही विधि से श्राद्ध कैसे करें।

september 2025 panchak: सितंबर में इस तारीख से लगने वाले हैं पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसान

september 2025 panchak: सितंबर में इस तारीख से लगने वाले हैं पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसानseptember 2025 panchak dates: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक ऐसा समय माना जाता है जब कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। यह एक अशुभ काल होता है, जो पांच दिनों तक चलता है। इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि यह समय कुछ शुभ कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता। सितंबर महीने में भी पंचक लगने जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह कब से कब तक रहेगा और इस दौरान किन 5 कामों से बचना चाहिए।

september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलत

september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलतNumerology predictions september 2025: ज्योतिष शास्त्र में मूलांक का विशेष महत्व है, जो हमारे जन्म की तारीख से निकाला जाता है। मूलांक हमारे व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य को प्रभावित करता है। सितंबर का महीना कई लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के अनुसार, कुछ खास मूलांक वालों के लिए यह महीना बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन से मूलांक हैं, जिनके लिए सितंबर में किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और धन की वर्षा होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com