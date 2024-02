OnePlus Watch 2 : सिर्फ 60 मिनट में होगी फुल चार्ज, 100 घंटे से ज्यादा चलेगी बैटरी, जानिए क्या है कीमत

OnePlus Watch 2 Launched in India : One Plus Watch 2 : वनप्लस (Oneplus) ने बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (Mobile World Congress) 2024 में अपनी सेटेंड जेनरेशन की घड़ी One Plus Watch 2 को लॉन्च किया है। वॉच में लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर डिजाइन, बेहतर फीचर्स और Google के नवीनतम वेयर ओएस 4 पर चलना शामिल है। इसमें बताया गया कि वनप्लस वॉच 2 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कई अपग्रेड के साथ आती है।

100 घंटे की बैटरी लाइफ : इसे 2021 में भारत में शुरू किया गया था। फीचर्स की बात करें तो वनप्लस वॉच 2500 एमएएच की बैटरी से लैस है। यह ‘स्मार्ट मोड’ में 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ और ‘भारी उपयोग’ में 48 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। वनप्लस का दावा है कि वॉच 2 को 7.5W VOOC फास्ट चार्जर का उपयोग करके 60 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है।

क्या है कीमत : OnePlus Watch 2की भारत में कीमत ₹24,999 है। यह 4 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे से खुली बिक्री के माध्यम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, क्रोमा और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स सहित सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

कैसा है डिजाइन : वनप्लस 12 सीरीज़ के डिज़ाइन से प्रेरित, नवीनतम वनप्लस वॉच 2 2.5D नीलमणि क्रिस्टल कवर के साथ आता है। घड़ी की चेसिस अमेरिकी सैन्य मानक MIL-STD-810H स्टेनलेस स्टील से बनी है। नवीनतम स्मार्टवॉच में IP68 जल और धूल प्रतिरोध भी है। इसका वजन स्ट्रैप के बिना लगभग 49 ग्राम और स्ट्रैप के साथ लगभग 80 ग्राम है।

और क्या हैं फीचर्स : वनप्लस वॉच 2 में 1.43-इंच AMOLED डिस्प्ले है। जिसका रिज़ॉल्यूशन 466 x 466 पिक्सल और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। नवीनतम स्मार्टवॉच BES 2700 MCU दक्षता चिपसेट के साथ क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन W5 SoC पर चलती है। वनप्लस के अनुसार स्नैपड्रैगन चिपसेट का उपयोग Google ऐप्स को संभालने जैसे शक्तिशाली कार्यों के लिए किया जाता है।

जबकि एफिशिएंसी चिपसेट का उपयोग पृष्ठभूमि गतिविधि और सरल कार्यों के लिए किया जाता है। वनप्लस वॉच 2 Google के वेयर ओएस 4 पर रन करती है। इसे सिंगल 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है।

कंपनी दे रही है ऑफर्स : वनप्लस आईसीआईसीआई बैंक वनकार्ड से भुगतान करते समय वॉच 2 खरीदने पर ₹2,000 की तत्काल छूट भी दे रहा है। कंपनी 26 फरवरी से 31 मार्च के बीच अपने डिवाइस को रेड केबल क्लब से लिंक करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त ₹1,000 की छूट भी दी जाएगी।