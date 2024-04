गर्मी से बचने के लिए LG ने लॉन्च किए AC, बिजली बचत करने में हैं सबसे आगे

Manoj Jarange will stay away from Lok Sabha elections : मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने रविवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है, लेकिन 6 जून तक आरक्षण नहीं मिलने पर मराठा समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।