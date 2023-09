G20 Summit से पहले दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल, इन रास्तों पर जाने से बचें

G20 Summit news : दिल्ली पुलिस ने जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर रविवार को पूरी वर्दी में अभ्यास किया और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों से आए कार के काफिलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य स्थानों तक पहुंचाया गया।

पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल से आने-जाने के लिए ‘जी-20 वर्चुअल हेल्प डेस्क’ पर बताए गए यातायात सुझावों का पालन करें।

पुलिस के मुताबिक, पहला अभ्यास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, जबकि दूसरा अभ्यास सुबह साढ़े 9 से 10 बजे तक किया गया। तीसरा और अंतिम अभ्यास अपराह्न साढ़े 12 बजे से शाम चार बजे तक होगा।

इन रास्तों पर जाने से बचें : रविवार को महात्मा गांधी मार्ग, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट चौक, शांति वन चौक, सलीम गढ़ बाईपास, भैरों रोड, रिंग रोड, मथुरा रोड, शेरशाह रोड, सी-हेक्सागन, मानसिंह रोड पर गोलचक्कर, गोल मेथी, तीन मूर्ति, यशवंत प्लेस, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग और टॉल्स्टॉय मार्ग पर यातायात पर कुछ पाबंदियां रहेंगी।

मेट्रो का करें इस्तेमाल : पुलिस के अनुसार, लोगों को इन मार्गों पर सामान्य से अधिक यातायात मिल सकता है, इसलिए उन्हें यात्रा की पहले से विस्तृत योजना बनाने और निर्दिष्ट समय में इन मार्गों का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है। अभ्यास के दौरान यातायात प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए लोगों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

जी-20 समिट ( दिनांक 9 व 10 सितंबर ) के दौरान, सुगम आवाजाही के लिए यातायात निर्देशिका।



Traffic advisory in view of #G20Summit on Sept 9 & 10, 2023, to facilitate hassle free movement of vehicles.



