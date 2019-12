Google की 2019 की टॉप Search लिस्ट, जानिए सबसे ज्यादा क्या खोजा गया

नया वर्ष शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष है। में पर सबसे ज्यादा क्या खोजा गया, इसकी लिस्ट सर्च इंजन ने जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक 2019 में लोगों ने Lok Sabha Elections, Chandrayaan 2 और Article 370 जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा सर्च किया है। आइए जानते हैं किसमें सबसे ज्यादा क्या खोजा गया? नया वर्ष शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष है। में पर सबसे ज्यादा क्या खोजा गया, इसकी लिस्ट सर्च इंजन ने जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक 2019 में लोगों ने Lok Sabha Elections, Chandrayaan 2 और Article 370 जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा सर्च किया है। आइए जानते हैं किसमें सबसे ज्यादा क्या खोजा गया?

सबसे पहले न्यूज News की टॉप टेन लिस्ट





1. लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स

2. चन्द्रयान 2

3. आर्टिकल 370

4. पीएम किसान योजना

5. महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स

6. हरियाणा असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स

7. पुलवामा अटैक

8. साइक्लोन फानी

9. अयोध्या फैसला

10. अमेजन के जंगलों में लगी आग

सबसे ज्यादा खोजी गईं हस्तियों की लिस्ट

1. अभिनंदन वर्धमान

2. लता मंगेशकर

3. युवराज सिंह

4. आनंद कुमार

5. विक्की कौशल

6. ऋषभ पंत

7. रानू मंडल

8. तारा सुतारिया

9. सिद्धार्थ शुक्ला

10. कोएना मित्रा





इसके अतिरिक्त शुरुआत से समझने के लिए इस तरह सर्च करते हैं। भारतीय यूजर्स ने सबसे ज्यादा सर्च किया What is Article 370। इसके अलावा What is exit poll, What is a black hole, What is howdy Modi और What is e-cigarette को भी सर्च किया गया।