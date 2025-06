Shravan recipe: जानें कैसे बनाएं साबूदाने की स्वादिष्ट और पौष्टिक फलाहारी खिचड़ी

difference between heart attack and cardiac arrest in hindi: हमारा दिल शरीर का बहुत की संवेदनशील अंग है। आज कल दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा रहती है। हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट दोनों ही हार्ट से सम्बंधित हैं लेकिन अक्सर लोग कार्डिएक अरेस्ट (Cardiac Arrest) और हार्ट अटैक (Heart Attack) को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग आपातकालीन स्थितियां हैं जिनके लक्षण, कारण और परिणाम भी भिन्न होते हैं। इस लेख में हम इन दोनों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को समझेंगे, इनके लक्षणों और कारणों पर प्रकाश डालेंगे, और यह भी जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक हो सकता है।