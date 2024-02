Kisan Andolan : दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर आया बड़ा अपडेट

16 people arrested from many temples of Ayodhya : अयोध्या पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं से चेन छीनने की घटनाओं में शामिल एक गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने धार्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेन छीनने और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। अयोध्या में चेन छीनने और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं।