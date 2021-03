Live Updates : गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया जाम, अंबाला में रेलवे ट्रेक पर प्रदर्शनकारी

-प्रदर्शनकारियों ने 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर भी रोका रास्ता।

-दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों के लिए NH-24 बंद होने की सूचना जारी की।

-अंबाला में प्रदर्शनकारियों ने जीटी रोड और शाहपुर के पास रेलवे ट्रैक जाम किया।

Ambala: Protesters block GT Road and railway track near Shahpur, in view of 12-hour 'Bharat Bandh' call by Samyukt Kisan Morcha against Centre's Farm Laws#Haryana pic.twitter.com/1D6k4qjPlN