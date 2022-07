क्यों जरूरी हैं समय पर ITR भरना? अगर हुए लेट तो क्या होगा? क्या बढ़ेगी तारीख?

ITR किसे भरना जरूरी : अगर आप भारत के नागरिक हैं और एक वित्त वर्ष में कुल 2,50,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं

तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए ITR भरना जरूरी नहीं है। लेकिन आपने किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि जमा की है, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं या किसी वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान किया है, तो आपको आईटीआर भरना होगा। अगर आप

ITR नहीं भरेंगे तो छूट तो नहीं ही मिलेगी, उल्टा आप पर पेनाल्टी भी लगेगी।

आयकर विभाग की अपील : आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा, 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। शनिवार को दोपहर तक 43 लाख रिटर्न भरे गए, इससे पहले शुक्रवार को 36 लाख से अधिक रिटर्न भरे गए। आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। अगर अब तक रिटर्न नहीं भरा है, तो कृपया इसे भरिए। जुर्माने से बचिए।

Over 4.52 crore ITRs filed till 29th July, 2022 & more than 43 lakh ITRs filed on 29th July, 2022 itself. Hope you have filed yours too! If not, pl #FileNow

Due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.

Pl visit: https://t.co/GYvO3mStKf#ITR @FinMinIndia