सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. विचार-मंथन
  3. करंट अफेयर्स
  4. India’s First Garbage Cafe
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 25 अगस्त 2025 (18:27 IST)

छत्तीसगढ़ का अनोखा 'गार्बेज कैफे', जहां प्लास्टिक कचरे के बदले मिलता है भरपेट खाना

garbage cafe in chhattisgarh
India’s First Garbage Cafe: क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कचरा आपके लिए खाने का जरिया बन सकता है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में एक ऐसा ही अनोखा प्रयास किया गया है, जिसने देशभर में सुर्खियाँ बटोरी हैं। यहाँ नगर निगम ने एक ऐसे 'गार्बेज कैफे' की शुरुआत की है, जहाँ लोग प्लास्टिक कचरा जमा करके मुफ्त में भोजन और नाश्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल न केवल शहर को साफ रखने में मदद कर रही है, बल्कि गरीबों और बेघरों को भरपेट भोजन भी दे रही है।

कैसे काम करता है यह अनोखा कैफे?
अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित यह 'गार्बेज कैफे' एक अभिनव पहल है, जो 'स्वच्छ भारत अभियान' को एक नया आयाम दे रहा है। यहाँ का नियम बहुत सरल है:
1 किलो प्लास्टिक कचरा लाओ, भरपेट भोजन पाओ: यदि कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक कचरा, जैसे बोतलें, प्लास्टिक बैग या अन्य प्लास्टिक की चीजें जमा करता है, तो उसे कैफे में एक पौष्टिक और भरपेट भोजन (थाली) मिलता है।
आधा किलो प्लास्टिक के बदले नाश्ता: अगर कोई व्यक्ति 500 ग्राम (आधा किलो) प्लास्टिक कचरा जमा करता है, तो उसे मुफ्त में नाश्ता दिया जाता है।
यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

एक साथ दो समस्याओं का समाधान
इस पहल से एक साथ दो बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है:
1. प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना: अंबिकापुर भारत के उन शहरों में से एक है जो स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। यह 'गार्बेज कैफे' प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का एक प्रभावी तरीका है, जिससे पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलती है। जमा किए गए प्लास्टिक कचरे को बाद में सड़कों के निर्माण में या अन्य पुनर्चक्रण (recycling) कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।
2. भूख की समस्या को दूर करना: यह कैफे उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है जो बेघर हैं या जिनके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यह उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखते हुए भरपेट भोजन प्राप्त करने का मौका देता है। यह पहल भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'गरीब कल्याण' के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है।

अंबिकापुर की पहचान
अंबिकापुर ने पहले भी स्वच्छता के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। यहाँ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली को कई शहरों द्वारा अपनाया गया है। 'गार्बेज कैफे' उसी कड़ी में एक और सफल कदम है, जिसने दिखाया है कि अगर सरकार और समाज मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह कैफे एक प्रेरणादायक मॉडल है, जिसे देश के अन्य शहरों में भी अपनाया जा सकता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

विधायक पूजा पाल ने फिर दोहराया, सपा के गुंडों से मेरी जान को खतरा

विधायक पूजा पाल ने फिर दोहराया, सपा के गुंडों से मेरी जान को खतराMLA Pooja Pal allegations against Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी से निष्कासित, कौशांबी जिले के चायल की विधायक पूजा पाल ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी जान को माफियाओं और सपा द्वारा कथित रूप से संरक्षण प्राप्त गुंडों से खतरा है।

Samay Raina : समय रैना सहित 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जज ने कहा- यूट्‍यूब चैनल पर जनता से माफी मांगों

Samay Raina : समय रैना सहित 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जज ने कहा- यूट्‍यूब चैनल पर जनता से माफी मांगोंस्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें दिव्यांगों (PwDs) और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील चुटकुले सुनाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन कॉमेडियन से कहा कि वे अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगें।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह, सुदर्शन रेड्‍डी पर की थी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह, सुदर्शन रेड्‍डी पर की थी टिप्पणीformer judge angry with Amit Shah comment: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com