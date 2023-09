हम अपने Fans के लिए नई यादें बनाना चाहते हैं: विराट कोहली

Virat Kohli on ODI World Cup : भारतीय टीम ने 17 सितम्बर को श्रीलंका को अपने ही घर (Colombo) में एशिया कप के फाइनल में हराकर आठवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है और एशिया कप टूर्नामेंट में इस जीत के साथ अब भारतीय फेन्स की इस साल ODI World Cup जीतने की उम्मीद भी और बढ़ चुकी है। उनमे एक तरह का जूनून और उत्साह जग आया है।

इसी जूनून को लेकर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि देश में क्रिकेट के प्रति जुनून और समर्थन एक बार फिर विश्व कप ट्राफी घर लाने के भारतीय टीम के इरादे को मजबूती प्रदान करता है।

क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट पांच अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में खेला जाएगा। Indian Fans के क्रिकेट के प्रति जूनून और समर्थन की बात करते हुए कोहली ने कहा, “ हमारे प्रशंसकों का जुनून और अटूट समर्थन ही विश्व कप जीतने के हमारे दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। पिछले विश्व कप जीत की यादें, विशेष रूप से 2011 की जीत, हमारे दिलों में अंकित हैं, और हम अपने प्रशंसकों के लिए नई यादें बनाना चाहते हैं। मैं इस अविश्वसनीय अभियान का हिस्सा बनकर रोमांचित हूं। हम अपने प्रशंसकों के सपनों को साकार करने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं।”

All-Rounder Ravindra Jadeja ने कहा, “एक क्रिकेटर के रूप में यह जानने से अधिक प्रेरणादायक कुछ भी नहीं है कि लाखों प्रशंसक आपके पीछे खड़े हैं, आपकी सफलता के लिए जयकार कर रहे हैं। यह अभियान टीम इंडिया को जीतते देखने के लिए हमारे प्रशंसकों के गहरे जुनून और जुनून को दर्शाता है। यह एक यात्रा है हम पूरे देश के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम मैदान पर अपने प्रदर्शन से अपने प्रशंसकों को गौरवान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

टीम इंडिया ने अपने वनडे विश्व कप अभियान की शुरुआत आठ अक्टूबर को प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक महा मुकाबले से करेगी (Team India's Campaign in ODI World Cup 2023)। इसके बाद मेजबान टीम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में से भिड़ेगा। (INDvsPAK In Narendra Modi Stadium)

कपिल देव (Kapil Dev ) की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहली बार विश्व कप ट्राफी 1983 में वेस्टइंडीज को हरा कर उठाई थी जबकि आखिरी बार महेन्द्र सिंह धोनी के लड़ाकों ने भारत को एक बार फिर विश्वकप जिता कर भारत को क्रिकेट का सिरमौर बनाया था।