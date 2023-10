किसी भी विश्वकप में पहली बार डक पर आउट हुए विराट कोहली, 56 मैचों तक नहीं बना था शर्मनाक रिकॉर्ड

First duck for Virat Kohli in the World Cups (ODI/T20)



His streak of 56 innings without a duck in World Cups comes to an end#INDvsENGpic.twitter.com/XOJ7hr0Dsh — VINEETH (@sololoveee) October 29, 2023

King Kohli gone for Duck, another reason to celebrate Kohli #INDvENG pic.twitter.com/wIHrp0COPC

— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) October 29, 2023

KOHLI’S OUT FOR A DUCK pic.twitter.com/E2X8rPJcGj

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) October 29, 2023

Most Ducks for India

(While batting at Top 7)





34 - Virat Kohli*

34 - Sachin Tendulkar

31 - Virender Sehwag



This is why we call #ViratKohli a choker.#INDvsENG pic.twitter.com/19qYVLPW4L

A fan travelled all the way from the USA to watch Virat Kohli depart for a duck!

A Hard Day For Him and The Fans #INDvsENGpic.twitter.com/OgwDoO4jjn

ENGvsIND न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 49वां वनडे शतक बनाने का मौका गंवा चुके विराट कोहली के पास लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने का मौका था लेकिन वह आज 9 गेंदों में बिना खाता खोले ही डेविड गिली की गेंद पर बेन स्टोक्स द्वारा लपक लिए गए।यह किसी भी विश्वकप (वनडे और टी-20 को मिलाकर) विराट कोहली की पहली डक है। अब तक खेली 56 पारियों में वह एक भी बार 0 पर आउट नहीं हुए थे।मौजूदा आईसीसी विश्वकप में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की फार्म को देखते हुए ऐसे कयास लगाये जा रहे थे कि वह इस एकदिवसीय चैम्पियनशिप में शतकों का अर्धशतक पूरा कर सकते है।विराट अगर आज के मुकाबले में शतक लगाते तो वह सचिन तेंदुलकर के 49 एकदिवसीय शतकों के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते और 50 एकदिवसीय शतकों के अभूतपूर्व मील के पत्थर से एक कदम दूर रह जाते। विराट ने इस चैम्पियनशिप के पांच मुकाबलों में 354 रन बनाये है जिनमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है।लेकिन आज इसमें वह कुछ भी इजाफा नहीं कर सके।क्रिकेट प्रशंसकों को विरोट कोहली के ऐतिहासिक 50वें एकदिवसीय शतक की इस अद्वितीय उपलब्धि का बेसब्री से इंतजार हैं। विराट कोहली अगर इंग्लैंड के खिलाफ शतक बनाते तो यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 79वां शतक होगा।इस चैम्पियनशिप में भारतीय टीम के चार लीग चरण मुकाबले खेले जाने शेष हैं, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा, विराट के लिए क्रिकेट इतिहास रचने के लिए शानदार मौका आगे भी मिल सकता है।