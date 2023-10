हार्दिक की गैरमौजूदगी में करनी पड़ सकती है विराट को गेंदबाजी

हार्दिक की गैरमौजूदगी में करनी पड़ सकती है विराट को गेंदबाजी

INDvsENG : Ravichandran Ashwin को तीसरे स्पिनर के तौर पर लखनऊ में उतारने का फैसला आसान होता लेकिन स्टार हरफनमौला Hardik Pandya की गैर मौजूदगी ने Indian Team Management को रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले विश्व कप के मैच से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। (INDvsENG ODI World Cup 2023)

छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले तीसरे तेज गेंदबाज हार्दिक अंतिम एकादश (India Playing 11) को संतुलन देते हैं। धर्मशाला में उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम में दो बदलाव करने पड़े थे। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की थी। हार्दिक के रहने से भारत के पास गेंदबाजी के छह विकल्प होते हैं लेकिन खराब फॉर्म से जूझ रहे इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम पांच गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। (Indian team can play with five bowlers against England)

हार्दिक की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) को मौका दिया गया जबकि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को बाहर रखा गया था। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने नौ अलग अलग स्थानों पर नौ लीग मैचों में हालात के अनुरूप टीम के चयन की रणनीति अपनाई है। स्पिनरों की मददगार पिच पर अश्विन उनकी पसंद है लेकिन सपाट पिच पर शार्दुल को चुना जाता है। हार्दिक की अनुपस्थिति में यह मुश्किल हो गया है।

लखनऊ में अगर अश्विन को उतारा जाता है तो भारत के पास दो ही विशेषज्ञ तेज गेंदबाज रह जाएंगे। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और शमी में से एक को चुनना होगा । शमी ने धर्मशाला में पांच विकेट लेकर ड्रेसिंग रूम में चयन की दुविधा बढा दी है।

भारत के पूर्व चयनकर्ता और स्पिनर शरणदीप सिंह का मानना है कि हार्दिक की गैर मौजूदगी में भी भारत को छठा गेंदबाजी विकल्प रखना चाहिए।

उन्होंने कहा ,‘‘हार्दिक रहे या नहीं रहे, गेंदबाजी में छठा विकल्प होना चाहिए। बुमराह का खराब दिन होने या कुलदीप के महंगा साबित होने पर उसकी जरूरत पड़ेगी ।छठा गेंदबाज नहीं होने पर विराट कोहली को दो या तीन ओवर डालने पड़ सकते हैं।’’(भाषा)