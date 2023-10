शशि थरूर ने भारतीय टीम को बताया जीत का यह मंत्र, कहा इस खिलाड़ी को होना चाहिए बाहर

शशि थरूर ने भारतीय टीम को बताया जीत का यह मंत्र, कहा इस खिलाड़ी को होना चाहिए बाहर

Hardik Pandya के चोंट की वजह से बाहर होने पर Shashi Tharoor ने अपनी राय देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि Shardul Thakur की जगह मोहम्मद शमी (Mohammed Shami in place of Shardul Thakur) और हार्दिक पंड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को लाया जाए (Surya Kumar Yadav in place of Hardik Pandya)। शार्दुल ठाकुर का समय इस वक़्त वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं चल रहा है, कई लोगों को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा है कि वह टीम में क्यों हैं, कई लोगों ने उनके टीम में शामिल होने पर सवाल भी उठाए।

उन्हें वर्ल्ड कप के 4 में से 3 मैचों में मौके दिए गए हैं लेकिन वह इन मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। (INDvsAFG) अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 6 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। INDvsPAK मैच में उन्होंने 2 ओवर फेंके और 12 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में उन्होंने 9 ओवर फेंके और 59 रन दिए और एक विकेट लिया। इसलिए शशि थरूर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में चाहते हैं।

वहीँ दूसरी और पिछले मैच में 9वां ओवर डालते समय हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए थे (Hardik got injured in INDvsBAN Match) और उनका टखना मुड़ गया जिसकी वजह से उन्हें चोंट आई और वह धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे (Hardik Pandya will not be able to play in INDvsNZ, Dharamsala ) और उनकी जगह किसी और को लाना होगा, इसलिए यहां शशि थरूर सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पंड्या की जगह चाहते हैं , यहां शशि थरूर का मानना ​​है कि चूंकि पंड्या घायल हैं तो शार्दुल की जगह मोहम्मद शमी और हार्दिक पंड्या की जगह सूर्यकुमार यादव को लाने से दोनों आधारों को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा।

उन्होंने लिखा "Hardik Pandya रविवार को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के अगले विश्व कप मैच से बाहर कर दिया गया है। चूँकि उन्हें प्रतिस्थापित किया जाना है और टीम में कोई अन्य वास्तविक ऑलराउंडर नहीं है, हमें दोनों आधारों को कवर करने के लिए दो बदलावों की आवश्यकता है:



So @hardikpandya7 has been ruled out of India's next World Cup game, against New Zealand in Dharamsala on Sunday. Since he has to be replaced & there’s no other genuine all-rounder in the squad, we need two changes to cover both bases: @MdShami11 must come in at the expense of… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 20, 2023 MdShami11,लॉर्ड शार्दुल की कीमत पर आना चाहिए और हार्दिक का स्थान जाना चाहिए Surya Kumar Yadav को , यह मैच तय करेगा कि WorldCup2023 के राउंड-रॉबिन चरण में वास्तव में शीर्ष पर कौन है। हमें सर्वश्रेष्ठ संभावित एकादश खिलानी होगी!"

