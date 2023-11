सेमीफाइनल या फिर चैंपियन्स ट्रॉफी का टिकट, पाक बनाम इंग्लैंड के मुकाबले में दांव पर बहुत कुछ

sale of gold on dhanteras: दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश भारत में दिवाली (Diwali) से पहले धनतेरस (Dhanteras) पर सोने तथा चांदी (gold and silver) की खरीदारी शुक्रवार को सोने की कीमतों में नरमी के साथ उपभोक्ता मांग में सुधार के चलते सकारात्मक रही। धनतेरस पर भारत में कोई 30 टन सोने की बिक्री होती है।