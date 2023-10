आखिरकार दर्शकों को वनडे विश्वकप में देखने को मिला नाखून चबाने वाला मैच

Pakistan choked.

South Africa choked as well.



But in the end, Pakistan out-choked South Africa to lose the match. #PakvsSA — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) October 27, 2023

The picture tells the story

What a match!!!!!#PAKvSA pic.twitter.com/pVJbJJOGRH

— Zubair Shakeel Wani (@ZubiTalks) October 27, 2023

What a match this was, Maza aaa gaya.

Hardluck @TheRealPCB

Congratulations #SouthAfrica

#PAKvsSA pic.twitter.com/rTyKELb4mg

— Munaf Patel (@munafpa99881129) October 27, 2023

What a match...This is Peak ODI cricket





Pakistan almost knockedout from Worldcup pic.twitter.com/amrENlJFzH — (@Shebas_10dulkar) October 27, 2023

Fans: It's a boring World Cup





It’s again the Same Md. Nawaz#PAKvSA #PAKvsSA #PAKvSA #Pakistan #ICCCricketWorldCup #CWC2023 #BabarAzam Babar Keshav Maharaj South Africa What a Match Lahore Morne Morkel Hindu Infosys #PKMKBForever Yorker pic.twitter.com/SidZw0U3xl

PAKvsSA एक बेहद रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 1 विकेट से हरा दिया। यह दक्षिण अफ्रीका की 24 सालों में पाकिस्तान पर वनडे विश्वकप में पहली जीत है। इससे पहले अफ्रीका पाकिस्तान से साल 1999 में इस टीम के खिलाफ खेली थी।पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान 46.3 ओवर में 270 रन बना पाई। दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह रन बनाने में अंत में खासी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन दिल धड़काने वाले इस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने अपने कब्जे में कर लिया।270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को आखिरी के 10 ओवरों में सिर्फ 21 रनों की दरकार थी लेकिन तब ही सेट बल्लेबाज एडम मार्करम का विकेट पाकिस्तान को मिल गया। यहां से स्थिति बहुत नाजुक हो गई। इन रनों को बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट गंवाने पड़े लेकिन अंत में केशव महाराज ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया।हालांकि टीवी पर सिर्फ पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्रेमी ही नहीं भारत के भी क्रिकेट प्रेमी और दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमी टकटकी लगाए बैठे थे क्योंकि यह पहला मैच था जिसमें अंत तक नहीं कहा जा सकता था कि कौन जीतेगा।