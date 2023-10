309 रनों से नीदरलैंड्स को रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने पाई वनडे विश्वकप की सबसे बड़ी जीत

Stir due to fire in 2 bogies of train : उत्तर प्रदेश के आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस (14624) ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन मथुरा से झांसी की तरफ जा रही थी। आग लगने से दोनों जनरल बोगियों में चीख-पुकार के साथ अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रेन को रोककर आग में घिरे दोनों कोच को अन्य बोगियों से अलग कर उसमें सवार यात्रियों को सकुशल उतार लिया।