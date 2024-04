Happy Birthday Sachin: सचिन तेंदुलकर के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना मतलब लोहे के चने चबाना

Happy Birthday Sachin: सचिन तेंदुलकर के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना मतलब लोहे के चने चबाना क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर आज यानी 24 अप्रैल, 2024 को अपना 51वां जन्मदिन बना रहे हैं

Sachin Tendulkar Unbreakable Records : सचिन तेंदुलकर...जब आप किसी से पूछेंगे कि उन्होंने क्रिकेट देखना किसकी वजह से शुरू किया था तो हर दूसरे शख्स का एक ही जवाब होगा, यह नाम। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट ने भारतीय क्रिकेट को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसका आभार हर भारतीय व्यक्त करता है।





क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर आज यानी 24 अप्रैल, 2024 को अपना 51वां जन्मदिन बना रहे हैं और दुनिया भर से क्रिकटर और क्रिकेट प्रेमी जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं।





खेल में एक कहावत है कि हर रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है लेकिन भले ही सचिन ने 11 साल पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, उनके नाम ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अब तक कोई न तोड़ पाया है। सबसे महशूर रिकॉर्ड है 100 शतक। सचिन 100 शतक जड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं​, विराट ने भले ही उनके 49 ODI शतकों की बराबरी कर ली हो लेकिन वे इस उपलब्धि में उनकी बराबरी करने से 20 शतक दूर हैं।





आइए देखते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो किसी भी क्रिकेटर के लिए तोड़ना बेहद मुश्किल होगा।

1. एकदिवसीय क्रिकेट (ODI Cricket) में सबसे ज्यादा रन

सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं - 18,426 रन, इस उपलब्धि में उनके बाद कुमार संगकारा (14,234) और विराट कोहली (13,848) हैं। सचिन ने ये 18,426 रन 463 पारियों में बनाए हैं, जिसमें 44.83 के औसत के साथ 49 शतक और 96 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने करियर का आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में 18 मार्च 2012 को खेला था।

2. टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में सबसे ज्यादा रन

टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर 15,921 रनों के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं। उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 53.78 के औसत के साथ 51 शतक और 68 अर्द्धशतक बनाए हैं।

इस तालिका में सचिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के Ricky Ponting (13,378), दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज Jacques Kallis (13,289), भारत के Rahul Dravid(13288) और इंग्लैंड के Alastair Cook (12472) हैं।

जब सक्रिय खिलाड़ियों (Active Player) की बात आती है, जो तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब हैं, वह नाम जो रूट (Joe Root) , जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 11,736 रन हैं।

3. सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन

(Most Runs in International)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेंदुलकर के नाम 34,357 रन हैं, उनके बाद कुमार संगकारा (28,016), रिकी पोंटिंग (27483), विराट कोहली (26,733) और महेला जयवर्धने (25,957) हैं।

4. टेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक

(Most Hundreds in Test and International Cricket)

सचिन के नाम 51 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड है जो आज भी अटूट है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 100 शतक हैं और उनके बाद भारत के एक और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (80), ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (71), श्रीलंका के कुमार संगकारा (63) और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जैक्स कैलिस (62) हैं।

5. सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के करियर में कुल छह वनडे विश्व कप में हिस्सा लिया। वह सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1992, 1996, 1999, 2003, 2007, 2011 विश्व कप खेला है और उन्होंने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में ODI World Cup ट्रॉफी जीती। सचिन के अलावा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने भी अपने करियर में कुल 6 बार विश्व कप (1975, 1979, 1983, 1987, 1992, 1996) में हिस्सा लिया है।

6. वनडे में सबसे ज्यादा चौके

(Most Fours in ODI)

वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा चौके (2,016) सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने कुल 463 मैच खेले हैं और 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद सनथ जयसूर्या (1,500 चौके), कुमार संगकारा (1,385 चौके), विराट कोहली (1,294 चौके), रिकी पोंटिंग (1,231 चौके) और एडम गिलक्रिस्ट (1,162 चौके) सूची में शीर्ष पांच पर हैं।