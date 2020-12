सुरेश रैना ने उड़ाईं कोरोना के नियमों की धज्जियां, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया, जमानत पर हुई रिहाई

मुंबई। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) को मुंबई हवाई अड्डे के पास कोरोना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।



पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापा मारा जहां कोरोना के उल्लंघन के आरोप में रैना और गायक गुरु रंधावा (Guru Randhawa) सहित 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। साहर पुलिस थाना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में रैना और रंधावा भी शामिल हैं। हालांकि आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।



ने बताया कि रैना सहित 34 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 के तहत और महामारी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी ड्रैगनफ्लाई पब से हुई जहां कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना का प्रभाव रोकने के लिए रात को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। नए साल को देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक कई प्रतिबंध लगाए हैं।

Party (Nahin) Chalegi Till Six In The Morning!

A raid was conducted at a nightclub in Andheri at around 3 am, for flouting COVID prevention norms



Action has been initiated against 34 people, out of which 19 were from Delhi & Punjab, including some celebrities #NewNormal