Corona पर काशी के लोगों से PM मोदी का वीडियो संवाद, दी समझाइश

- काबुल गुरुद्वारे पर हुए हमले से दुखी हूं।



- काशी का सांसद होने के नाते मुझे आप सभी के साथ होना चाहिए था, लेकिन आपको दिल्ली के हालात तो पता ही हैं।



- संकट की इस घड़ी में काशी लोगों को राह दिखा सकती है, देश को धैर्य, करुणा और शांति सीखा सकती है।



#WATCH Live - Prime Minister Modi’s interaction with citizens of Varanasi (via video conferencing). This is PM’s first public engagement after the announcement of a countrywide lockdown. https://t.co/ZfBipa7l7G