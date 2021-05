लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पप्पू यादव गिरफ्तार, 3 दिन पहले ही किया था बड़ा खुलासा

पटना। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख को मंगलवार को ने हिरासत में लिया। पप्पू यादव ने 3 दिन पहले ही सांसद मद से खरीदे गए एंबुलेंस के बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था।

मंगलवार की सुबह पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पहुंची जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की भी पुष्टि कर दी।

Bihar: Jan Adhikar Party chief arrested by Police in Patna. DSP Town, Suresh Prasad says, "He has been arrested for violation of lockdown. He was moving around in a vehicle without a permit. Legal action is being taken." pic.twitter.com/M3CRATeWZq