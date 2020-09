नई दिल्‍ली। देश में (CoronaVirus) संक्रमितों की संख्या 47 लाख के पार हो गई। संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों और कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें लोगों को च्‍यवनप्राश खाने से लेकर योग करने और वॉक करने की भी सलाह दी गई है। जानिए क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह....

- मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

- पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीएं।

- आयुष मंत्रालय के द्वारा बताई गई इम्‍युनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का भी सेवन करें।

- यदि स्वास्थ्य साथ दे तो ही घर का काम करें। ऑफिस के काम धीरे-धीरे ही शुरू करें।

- रोजाना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। फिजिशियन की सलाह के अनुसार स्वसन से जुड़े व्यायाम करें। रोज सुबह या शाम को व्यायाम करें।

- पर्याप्त नींद ले और आराम करें।

- स्मोकिंग और एल्कोहल से दूरी बनाएं।

- आसानी से पचने वाली डाइट लें।

