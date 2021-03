CoronaVirus Live Updates : मराठवाड़ा में कोरोनावायरस के 4210 नए मामले, 88 की मौत

-भारत में एक दिन में कोविड-19 के 53,480 नए मामले सामने आए, संक्रमतों की संख्या बढ़कर 1,21,49,335 हुई।

-354 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,62,468 हो गई।

-देश में 5,52,566 एक्टिव मरीज, अब तक 1,14,34,301 लोग संक्रमण मुक्त।

-6,30,54,353 लोगों को लगा कोरोना का टीका।

India reports 53,480 new #COVID19 cases, 41,280 discharges, and 354 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry



Total cases: 1,21,49,335

Total recoveries: 1,14,34,301

Active cases: 5,52,566

Death toll: 1,62,468



Total vaccination: 6,30,54,353 pic.twitter.com/XfWELl3Gel