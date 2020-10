कोरोनावायरस Live Updates : करीब 66 लाख लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 7,83,311 एक्टिव मामले

-भारत में कोरोना के 7,83,311 एक्टिव मामले, 65,97,209 स्वस्थ और 1,14,031 की मौत। अब तक इस महामारी से 74,94,551 संक्रमित।

-एक दिन में 72,614 ने जीती कोरोना से जंग, अब तक 88.03% लोग इस महामारी से स्वस्थ।

-पिछले 24 घंटों में 1033 लोगों की मौत, 61,871 नए मामले।

India reports 61,871 new #COVID19 cases & 1033 deaths in last 24 hours.



Total cases - 74,94,552 (dip by 11,776 since yesteday)

Active cases - 7,83,311

Cured/discharged/migrated - 65,97,210 (rise by 72,615 since yesterday)

Deaths - 1,14,031 (rise by 1033 since yesterday) pic.twitter.com/vUoOIDA5Wb