23 जनवरी तक यूपी में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद (लाइव अपडेट्स)

-देश में कोविड-19 के एक दिन में 2,71,202 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 3,71,22,164 हुए जबकि 314 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 4,86,066 हुई।

-एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हुई।

-कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के देश में अब तक 7,743 मामले दर्ज किए गए

India reports 2,71,202 COVID cases (2,369 more than yesterday), 314 deaths, and 1,38,331 recoveries in the last 24 hours.



Active case: 15,50,377

Daily positivity rate: 16.28%)



Confirmed cases of Omicron: 7,743 pic.twitter.com/NhnMY247oV