कोरोना के 2.55 लाख नए मामले, 614 लोगों की मौत (Live Updates)

-देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.55 लाख नए मामले, 2.67 लाख रिकवर।

-महामारी से 614 लोगों की मौत।

-एक्टिव मरीजों की संख्‍या 22.36 लाख हुई।

India reports less than 3 lakh COVID cases- 2,55,874 new cases (50,190 less than yesterday), 614 deaths and 2,67,753 recoveries in the last 24 hours



Active case: 22,36,842

Daily positivity rate: 15.52% pic.twitter.com/IW8LijHuru