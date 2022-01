दिल्ली में आज मिल सकते हैं करीब 25,000 नए मरीज... (Live Updates)

-देश में कोरोना के 1,94,720 नए मामले, 60,405 स्वस्थ, 442 लोगों की मौत

-9,55,319 नए एक्टिव केस। 4,868 ओमिक्रॉन से संक्रमित।

-पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.05 प्रतिशत हुई।

India reports 1,94,720 fresh COVID cases, 60,405 recoveries & 442 deaths in the last 24 hours



Active case: 9,55,319

Daily positivity rate: 11.05%



Confirmed cases of Omicron: 4,868 pic.twitter.com/8L2XyBQ9NA