अमेरिका का मिशन वैक्सीन, भारत समेत कई देशों को देगा एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ खुराक

वाशिंगटन। अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने अमेरिका ने कोविड-19 प्रतिरोधी टीके एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ खुराकें दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा करने योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इन टीकों को भारत, अर्जेन्टीना और अन्य अत्यधिक प्रभावित देशों के साथ साझा किया जाएगा।

पिछले महीने, व्हाइट हाउस ने टीके की लगभग 4 करोड़ खुराकें कनाडा और मेक्सिको के साथ साझा की थीं। दुनियाभर में एस्ट्राजेनेका टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है।

मूर्ति ने ट्वीट किया, 'अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोविड-19 टीका एस्ट्राजेनेका साझा करने की घोषणा करता है। छह करोड़ खुराकें उपलब्ध होने पर उन्हें साझा किया जाएगा।' कोविड प्रबंधन को लेकर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार एंडी स्लेविट ने भी ऐसा ही ट्वीट किया है।

NEW: U.S. announces plan to share #COVID19 with the world. 60 million doses to be shared as they become available.



Global pandemics require global cooperation.