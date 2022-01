दिल्ली में कोरोना विस्फोट, करीब 1000 पुलिसकर्मी संक्रमित

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना ने दिल्ली में करीब 1000 पुलिसकुर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया है। PRO और अतिरिक्त कमिश्नर चिनमय बिसवाल समेत सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है।

Around 1000 Police personnel, including Public Relations Officer and Additional Commissioner Chinmoy Biswal have tested positive for COVID19. All infected personnel are under quarantine: Delhi Police