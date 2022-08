पहलवान पूजा गेहलोत ने कांस्य जीतने के बाद मांगी माफी, पीएम मोदी ने कही दिल को छू लेने वाली बात

महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में पदक जीतकर भावुक हुई और लोगों से माफी मांगने वाली भारतीय पहलवान पूजा गहलोत के एक वीडियो को टैग करते हुए मोदी ने कहा, 'पूजा, आपके पदक के लिए उत्सव होना चाहिए, माफी नहीं।'

उन्होंने कहा, 'आपकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है, आपकी सफलता हमें प्रसन्न करती है। आपकी किस्मत में कई शानदार चीजें हैं.... चमकते रहें!'

Pooja, your medal calls for celebrations, not an apology. Your life journey motivates us, your success gladdens us. You are destined for great things ahead…keep shining! ⭐️ https://t.co/qQ4pldn1Ff

Pooja Sihag has made a mark for herself as a talented wrestler. She has overcome many challenges thanks to her never say die attitude. She has won a Bronze at the CWG 2022. Congratulations to her. I am confident she will keep making India proud in the times to come. #Cheer4India pic.twitter.com/SraRDk2t2L